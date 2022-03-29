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    Колишній голова Конституційного суду втік з України

    Зараз колишній голова КСУ, проживає у Відні в готелі Schick Hotel Stefanie - Колишній голова Конституційного суду втік з України
    Зараз колишній голова КСУ, проживає у Відні в готелі Schick Hotel Stefanie
    фото: Схеми

    Тупицький виїхав з огляду на застосований йому запобіжний захід та можливість бути мобілізованим

    Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький незаконно втік з України з огляду на застосований йому запобіжний захід та можливість бути мобілізованим до лав ЗСУ. Журналістка-розслідувачка проєкту «Схеми» Наталія Седлецька оприлюднила світлини, на яких зафіксовано Тупицького у центрі Відня.

    «Йому 59 років. 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані про перетин ним кордону - це приліт з Туреччини 22 лютого», – розповіла журналістка.

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    Колишній голова Конституційного суду втік з України
    Колишній голова Конституційного суду втік з України
    Колишній голова Конституційного суду втік з України
    Колишній голова Конституційного суду втік з України

    Вона додала, що фото зроблені у Австрії 24 березня. У центрі Відня біля входу в готель Stefanie.

    Зазначимо, Великою палатою Верховного суду 23 березня 2022 року було заплановано розгляд апеляційної скарги Офісу президента України на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 14.07.2021 (яким визнано протиправним та скасовано указ президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування указу президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення Тупицького О.М. суддею Конституційного суду України»).

    У разі скасування Великою палатою Верховного суду зазначеного рішення Касаційного адміністративного суду та визнання указу президента України від 27 березня 2021 року №124/2021 правомірним, Тупицький вважався б таким, що не має статусу судді Конституційного суду України та підлягав би мобілізації на загальних підставах і не мав би права виїзду за кордон.

    Проте судове засідання не відбулося з невідомих причин, а Велика палата Верховного суду відклала розгляд апеляційної скарги Офісу президента України на невизначений строк.


    Теги: Австрія росія окупанти армія війна втеча мобілізація Україна готель кордон окупація Олександр Тупицький #stoprussia
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    Колишній голова Конституційного суду втік з України