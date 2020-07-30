Росія в окупованому Криму забрала землю майже у чотирьох тисяч українців



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У більшості таких випадків окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які говорять про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої, - адвокати

Прокуратура Автономної Республіки Крим подала відомості до міжнародного кримінального суду про 3962 жертви порушення права власності

До Міжнародного кримінального суду 27 липня передали інформацію про 3952 жертв порушення права власності у Криму. Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

Зазначається, що загалом ідентифіковано 250 жертв, у яких знесли нерухому власність (192 у АРК та 58 у м. Севастополь), у 3702 людей російська влада вилучила земельні ділянки загальною площею як мінімум 355 га (170 та 3532 у АРК та м. Севастополь відповідно).

У прокуратурі інформують, що основними аргументами окупантів при зверненні постраждалих до суду були:

незаконність передачі земельних ділянок у власність,

відсутність оригіналів потрібних документів в архівах на півострові,

віднесення земель до місць особливого режиму (після 2014),

незаконність доволів на будівництво, виданих українськими органами.

«Фактично, у більшості таких випадків окупаційна влада порушує принципи міжнародного права, які говорять про неприпустимість оцінки рішень державних органів однієї держави судами іншої, до того ж, держави-окупанта, – пояснює адвокат, юрист Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський. – Навіть аргумент щодо відсутності документів в архівах є по суті абсурдним, адже за їх збереження відповідають державні органи. А якщо врахувати, що всі архіви були захоплені владою РФ, то цілком імовірно, що документи загубились або були знищені під час активної фази окупації».

«Відповідно до міжнародного гуманітарного права, знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється. Відповідно до статті 8(2)(a)(iv) Римського статуту і за статтями 53 та 147 Четвертої Женевської конвенції такі дії забороняються та кваліфікуються як воєнні злочини», – наголосив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.

Прокуратура АР Крим вже розпочала досудове розслідування цих злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Зібрані в рамках кримінальних проваджень докази також знайшли своє відображення у вказаному повідомленні.

Це вже друге інформаційне повідомлення стосовно порушення права власності, направлене до МКС. Перше було передане 2017 року та містило загальну інформацію про системне вчинення такого воєнного злочину. Ці відомості були відображені у звітах Офісу Прокурора МКС за 2017-2019 роки.

За словам прокурора Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Валерії Мельник, органи прокуратури спільно з громадськими організаціями системно збирають докази вчинення воєнних злочині та злочинів проти людяності для подальшого притягнення всіх винних до відповідальності як на національному, так і міжнародному рівнях. «Наразі Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду перебуває на етапі попереднього вивчення ситуації на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. І кінцева мета цього аналізу відкриття повноцінного розслідування», - зазначила Валерія Мельник.

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