Колишнього кандидата в мери від Порошенка зареєстрували нардепом від «Слуги народу»



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Сергій Мандзій офіційно зареєстрований в ЦВК України як народний депутат України (перший зліва серед тих, що стоять) Фото: cvk.gov.ua

Сергія Мандзія включили до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №136

У четвер, 5 грудня, Центральна виборча комісія визнала обраним і офіційно зареєструвала народного депутата України Сергія Мандзія, якого включили до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №136.

Новий народний депутат 1974 року народження, проживав у Хмельницькому, член політичної партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба ЦВК України.

Зазначимо, що у 2015 році він балотувався на пост мера Хмельницького від «Блоку Петра Порошенка». У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради 6 скликання по мажоритарному округу від «Народної партії». У 2006 році був обраний депутатом тієї ж ради за списком «Народного блоку Литвина», голова однойменної фракції.

Як повідомлялось, народний депутат із фракції «Слуга народу» Микола Стефанчук, теж, до речі, уродженець Хмельницького, заснув під час засідання Верховної Ради.