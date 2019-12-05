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    Колишнього кандидата в мери від Порошенка зареєстрували нардепом від «Слуги народу»

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    <p>Сергій Мандзій офіційно зареєстрований в ЦВК України як народний депутат України (перший зліва серед тих, що стоять)</p> - Колишнього кандидата в мери від Порошенка зареєстрували нардепом від «Слуги народу»

    Сергій Мандзій офіційно зареєстрований в ЦВК України як народний депутат України (перший зліва серед тих, що стоять)

    Фото: cvk.gov.ua

    Сергія Мандзія включили до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №136

    У четвер, 5 грудня, Центральна виборча комісія визнала обраним і офіційно зареєструвала народного депутата України Сергія Мандзія, якого включили до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №136.

    Новий народний депутат 1974 року народження, проживав у Хмельницькому, член політичної партії «Слуга народу». Про це повідомляє пресслужба ЦВК України.

    Зазначимо, що у 2015 році він балотувався на пост мера Хмельницького від «Блоку Петра Порошенка». У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради 6 скликання по мажоритарному округу від «Народної партії». У 2006 році був обраний депутатом тієї ж ради за списком «Народного блоку Литвина», голова однойменної фракції.

    Як повідомлялось, народний депутат із фракції «Слуга народу» Микола Стефанчук, теж, до речі, уродженець Хмельницького, заснув під час засідання Верховної Ради

    ЦВК депутат партії партія Слуга народу час
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