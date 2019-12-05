«Слуга народу» Стефанчук заснув прямо на засіданні Ради (відео)



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Микола Стефанчук вирішив трішечки перепочити прямо у сесійному залі Скріншот з відео

Юрій «Юзік» Корявченков вчасно розбудив колегу, аби той не проспав обговорення якоїсь законодавчої ініціативи

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Микола Стефанчук заснув під час засідання Верховної Ради. Відеоролик розміщений в YouTube-каналі видання «Букви».

«Нардеп від «Слуги народу» Микола Стефанчук цілу ніч працював над законопроєктами, а в Раді стомився та вирішив трішечки відпочити», - написали журналісти видання під відео, яке назвали «Я не сплю, просто повільно моргаю».

Поки з трибуни виступав його колега по парламенту, Стефанчук дрімав. Потім депутата розбудив Юрій Корявченков, більш відомий за сценічним псевдонімом Юзік, аби його втомлений колега не проспав обговорення якоїсь законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, 38-річний Стефанчук - уродженець Хмельницького. Доцент, адвокат, заслужений юрист України. Обраний у Раду по 187-му мажоритарному округу. Один з авторів команди КВН «Три товстуни». Чемпіон Хмельницької області з пауерліфтингу (2006 рік).