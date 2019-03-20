Колишнього лідера боснійських сербів Караджича засудили до довічного ув'язнення



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Вирок Радовану Караджичу винесла апеляційна комісія Міжнародного кримінального трибуналу (ММКС), правонаступник Трибуналу щодо колишньої Югославії в Гаазі

Суд у Гаазі виніс остаточний вердикт, що не підлягає оскарженню

Лідер боснійських сербів Радован Караджич 20 березня отримав у Гаазькому суді довічний термін за злочини, вчинені в ході військового конфлікту на Балканах.

«Апеляційна палата згодна з судом, що вирок - 40 років тюремного ув'язнення - не є адекватним з урахуванням тяжкості кримінальних злочинів, скоєних Караджичем, як і вирок, запропонований судовою палатою - його (вирок) визнано необґрунтованим і неправомірним. Судова палата зробила помилку, коли винесла вирок на 40 років тюремного ув'язнення», - зазначає сербський телеканал РТС.

Данський суддя Ваг Йоенсу заявив, що Караджич був винен у геноциді, злочинах проти людяності й порушеннях законів і звичаїв війни. За словами данського судді, ці злочини мають безпрецедентні масштаби й жорстокість.

Суддя підкреслив, що всі обвинувальні висновки стосовно Караджича в суді першої інстанції були підтверджені, за винятком кількох інцидентів в муніципалітетах.

Це остаточний вердикт, що не підлягає оскарженню.

Раніше Караджича, визнаного винним у геноциді та злочинах проти людяності, засудили до 40 років в'язниці, проте він вирішив оскаржити це рішення.

Караджича затримали в липні 2008 року в Белграді. Судовий процес над екс-лідером боснійських сербів стартував у жовтні 2009 року.

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