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    Політика

    Опальний екснардеп Онищенко назвав дату свого повернення в Україну

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    <p>Олександр Онищенко показав документи, в яких йдеться про згоду здатися українській владі</p> - Опальний екснардеп Онищенко назвав дату свого повернення в Україну

    Олександр Онищенко показав документи, в яких йдеться про згоду здатися українській владі

    Онищенко вислав журналістам квиток на рейс 13 грудня з Барселони в Київ

    Колишній народний депутат Олександр Онищенко може повернутися до України в грудні.

    Про це він заявив виданню Kyiv Post.

    Повідомляється, що Онищенко підтвердив можливість повернення до України в грудні. Як підтвердження, він вислав журналістам Kyiv Post квиток на рейс 13 грудня з Барселони в Київ.

    Крім того, Онищенко показав документи, в яких йдеться про згоду здатися українській владі за вказівкою іспанських і українських правоохоронців, а також Інтерполу.

    Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що колишнього нардепа Олександра Онищенка, який переховується від слідства в Іспанії, мають екстрадувати у грудні 2019 року.

    Нагадаємо, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року. Проте напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. Його було оголошено в національний розшук 8 серпня 2016 року.

    Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 29 осіб. Нині троє перебувають у розшуку. 15 обвинувальних актів стосовно 25 осіб направлено до суду, з них стосовно 11 осіб набув чинності обвинувальний вирок.

    У серпні цього року Онищенко розповів, що планує повернутися в Київ і доводити свою невинуватість у суді.

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