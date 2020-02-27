У Києві жінка вкрала дитину з дитбудинку



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Анжела була одягнена в сіру кофту і джинсовий сарафан, без верхнього одягу

Дівчину вкрала її біологічна мати, - поліція

У Києві 27 лютого пропала трирічна Анжела Туманян. Дитину з дитячого будинку, що розташований на вулиці Кубанської України, за попередніми даними вкрала її біологічна мати. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що наразі співробітники поліції займаються розшуком зниклої.

Про викрадення дитини у поліцію повідомила директор дитячого будинку. «З'ясувалося, що Євгенія Туманян, так звуть матір дівчинки, віддала доньку в дитячий будинок три роки тому. 27 лютого вона прийшла і забрала дитину в невідомому напрямку без будь-яких документів. Правоохоронці займаються пошуком дівчинки і жінки», - йдеться у повідомленні.

У поліції інформують, що Анжела була одягнена в сіру кофту і джинсовий сарафан, без верхнього одягу.

Євгенія була одягнена в темну куртку і чорну шапку з бубоном, носить окуляри для зору.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих, за наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини і жінки, повідомляти за телефоном на спецлінію поліції «102».