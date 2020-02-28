Дубінський прорвався у будівлю ДБР: виходив під крики «ганьба» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди просто хотіли дізнатись - чи дійсно його «мама любит скорость», жартують активісти Скріншот з відео

Вхід у будівлю Бюро оточений активістами та силовиками

Народний депутат Олександр Дубінський прийшов і прорвався всередину будівлі Державного бюро розслідувань, повідомляє «5 канал» з місця події.

Зазначимо: біля входу у ДБР зібрався натовп активістів. Люди заважають увімкнутися кореспондентам телеканалу «1+1», кричать «брехуни».

БРЕ-ХУ-НИ!

На акции возле ГБР затроллили канал «Г+Г»

Теплый прием, несмотря на холодную погоду. pic.twitter.com/qfiy0TLtu8 — Aндрій Луганський (@LugaBeg) February 28, 2020

Зазначимо, сьогодні, 28 лютого під стінами ДБР проходила акція проти політичних репресій та переслідування опозиції чинною владою. На акції стало відомо, що Шевченківський суд постановив Державному бюро розслідувань закрити справу, за якою Петро Порошенко сьогодні викликався на допит.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликає Петра Порошенка на допит 28 лютого. Команда адвокатів Порошенка оскаржила рішення суду про привід експрезидента.

Також адвокат Головань подав позов проти виконувача обов’язків Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової позов за брехню про неприхід Порошенка на допити у ДБР.

Однак напередодні Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів п'ятого президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка про його примусовий привід на допит в Держбюро розслідувань.

До слова, Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань і уповноваженим органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії Google (Каліфорнія).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

ДБР цікавлять відомості про особу, яка створила YouTube-канал з назвою «Sofiya Fedyna»; інформація про обставини завантаження на цей канал відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний... », зокрема, місце, час і тривалість завантаження, IP- адреса, з якою відбулось завантаження, данні про користувача, який здійснив завантаження цього відеозапису.

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