Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі? (прес-конференція)
- Сьогодні, 12:02
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Трибунал ООН засудив колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча до довічного ув’язнення
Експерт-балканіст роаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії
Сьогодні, 4 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі?».
Запрошені гості: Катерина Шимкевич, експерт-балканіст.
Вона проаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії, згортання роботи суду та його підсумки, чи буде створена інша інституція, співпраця урядів країн з трибуналом та порівняння його з Нюрнберзьким трибуналом.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:
Нагадаємо, колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча визнали винним у геноциді і вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув’язнення.
А під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.