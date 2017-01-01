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    Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі? (прес-конференція)

    Експерт-балканіст роаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії
    Сьогодні, 4 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі?». Запрошені гості: Катерина Шимкевич, експерт-балканіст. Вона проаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії, згортання роботи суду
    • Сьогодні, 12:02
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    Трибунал ООН засудив колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча до довічного ув’язнення

    Експерт-балканіст роаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії

    Сьогодні, 4 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі?».

    Запрошені гості: Катерина Шимкевич, експерт-балканіст.

    Вона проаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії, згортання роботи суду та його підсумки, чи буде створена інша інституція, співпраця урядів країн з трибуналом та порівняння його з Нюрнберзьким трибуналом.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    Нагадаємо, колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча визнали винним у геноциді і вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув’язнення.

    А під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

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