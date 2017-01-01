Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі? (прес-конференція)

Експерт-балканіст роаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії

Сьогодні, 4 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі?». Запрошені гості: Катерина Шимкевич, експерт-балканіст. Вона проаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії, згортання роботи суду



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Трибунал ООН засудив колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча до довічного ув’язнення

Експерт-балканіст роаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії

Сьогодні, 4 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Колишня Югославія. Кінець трибуналу. Що далі?».

Запрошені гості: Катерина Шимкевич, експерт-балканіст.

Вона проаналізує нещодавнє винесення вироків за воєнні злочини трибуналом з колишньої Югославії, згортання роботи суду та його підсумки, чи буде створена інша інституція, співпраця урядів країн з трибуналом та порівняння його з Нюрнберзьким трибуналом.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча визнали винним у геноциді і вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув’язнення.

А під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.