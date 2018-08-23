Колона військової техніки з Одеси спровокувала ДТП під Києвом



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Фото: Ivasi.news У результаті ДТП ніхто з військовослужбовців не постраждав

Поліцейська машина Renault Dokker, яка рухалася в колоні, потрапила під колеса КРАЗа

У четвер, 23 серпня, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю колони військової техніки одеського гарнізону Національної гвардії України.

Як повідомляє сайт Ivasi.news, в 60 км від Києва поліцейська машина Renault Dokker, яка рухалася в колоні, потрапила під колеса КРАЗа.

За попередньою інформацією, аварія сталася через недотримання дистанції.

Видання зазначає, що колона продовжила рух до столиці, де завтра, 24 серпня, повинен пройти парад до Дня Незалежності.

У результаті ДТП ніхто з військовослужбовців не постраждав.

Нагадаємо, вчора у Києві посеред вулиці заглох танк, який їхав на репетицію параду.