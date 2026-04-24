Головна Новини
search button user button menu button

«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: СК «Полтава»

Ковалівський «Колос» переграв «Полтаву» в 25-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У першій половині на полі чимало боротьби. Що й казати, коли жовтих карток арбітр роздав більше, ніж глядачі побачили моментів. На чотири «гірчичники» припало дві нагоди забити.

Великою несподіванкою стало те, що двічі відкрити рахунок могли гості. Спершу крайній півзахисник Полтави Галенков пробив над воротами з центру штрафного. Згодом він же головою трохи не підправив м'яч у дальній кут після флангового навісу.

«Хлібороби» взялися атакувати великими силами вже зі старту другого тайму. Перший момент у складі господарів змарнував Бондаренко. Центрбек підключився до атаки «Колоса» та в ролі центрфорварда себе не проявив – відправив м'яч повз стійку.

Та цей момент відкрив шлях до гола. Ковалівці продовжили тиск і відкрили рахунок на 70-й хвилині. Форвард Тахірі обікрав оборонця Місюру, вийшов на побачення з голкіпером і холоднокровно переграв Мінчева.

На цьому «Колос» не зупинився. Команда Руслана Костишина продовжила атакувати та незабаром подвоїли перевагу. Цього разу в обіймах партнерів опинився Салабай, який відібрав на м'яч на власній половині, обігрався з Тахірі та реалізував вихід віч-на-віч із воротарем – 2:0 у підсумку.

Із перемого в активі «Колос» наздогнав криворізький «Кривбас» у турнірній таблиці та піднявся на шосте місце. Обидві команди мають по 40 очок. Тим часом «Полтава» залишилася останньою (11 пунктів).

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, київське «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полтава» УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua