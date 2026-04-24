«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги

Підопічні Руслана Костишина обмежилися двома голами

Ковалівський «Колос» переграв «Полтаву» в 25-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У першій половині на полі чимало боротьби. Що й казати, коли жовтих карток арбітр роздав більше, ніж глядачі побачили моментів. На чотири «гірчичники» припало дві нагоди забити.

Великою несподіванкою стало те, що двічі відкрити рахунок могли гості. Спершу крайній півзахисник Полтави Галенков пробив над воротами з центру штрафного. Згодом він же головою трохи не підправив м'яч у дальній кут після флангового навісу.

«Хлібороби» взялися атакувати великими силами вже зі старту другого тайму. Перший момент у складі господарів змарнував Бондаренко. Центрбек підключився до атаки «Колоса» та в ролі центрфорварда себе не проявив – відправив м'яч повз стійку.

Та цей момент відкрив шлях до гола. Ковалівці продовжили тиск і відкрили рахунок на 70-й хвилині. Форвард Тахірі обікрав оборонця Місюру, вийшов на побачення з голкіпером і холоднокровно переграв Мінчева.

На цьому «Колос» не зупинився. Команда Руслана Костишина продовжила атакувати та незабаром подвоїли перевагу. Цього разу в обіймах партнерів опинився Салабай, який відібрав на м'яч на власній половині, обігрався з Тахірі та реалізував вихід віч-на-віч із воротарем – 2:0 у підсумку.

Із перемого в активі «Колос» наздогнав криворізький «Кривбас» у турнірній таблиці та піднявся на шосте місце. Обидві команди мають по 40 очок. Тим часом «Полтава» залишилася останньою (11 пунктів).

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, київське «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.