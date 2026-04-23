Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» мінімально переміг «Зорю» в матчі 21-го туру УПЛ
фото: УПЛ

Переможний м’яч з пенальті забив Артем Бондаренко

Донецький «Шахтар» обіграв «Зорю» (2:1) у пропущеному матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Цей матч мали зіграти ще перед міжнародною перервою у березні, але тренерський штаб нашої збірної попросив його перенести. Поєдинок мав величезне значення для команди Арда Турана, адже перемога дозволяла відірватися від ЛНЗ на шість очок і відкривала «гірникам» прямий шлях до чемпіонства.

 «Шахтар» вже на 2-й хвилині вийшов вперед. Стандарт на лівому фланзі завершився подачею на Бондаря в центр штрафного, де той скинув назад, і від Мейрелліша з відскоку Проспер забив дебютний гол за «гірників».

Невдовзі міг подвоїти перевагу Еліас, але пробив у ближню стійку. «Зоря» відповіла моментом Будківського, який головою пробивав над Різником, але той потягнув.

Команда Турана була зобов’язана ще до перерви знімати усі питання, але Еліас та Мейрелліш свої нагоди змарнували. В обох епізодах надійно зіграв голкіпер «Зорі» Сапутін. Луганська команда також могла забивати – Різник парирував дальній удар Дришлюка, а Вантух невдало зіграв на добиванні.

На 51-й хвилині «Зоря» все ж відігралась. Різник перевів подачу з флангу в зону перед штрафним, де Малиш здалеку влучно пробив у лівий кут.

За рахунку 1:1 «Шахтар» притис суперника і почав створювати момент за моментом. Зокрема, не вийшов удар у Егіналду, а Вінісіус бив у дальній кут із передачі Проспера, але не влучив. Лише на 80-й хвилині «гірники» досягли свого. Траоре у штрафному розвернув Малиша, а той його збив. З позначки Бондаренко влучно пробив у лівий кут.

2:1 – непроста перемога лідера чемпіонату, який набрав 57 очок і вже випереджає ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ на шість пунктів. «Зоря» залишається на 9-й позиції.

Українська Прем'єр-ліга. 21-й тур

«Зоря» – «Шахтар» – 1:2

  •  Голи: Малиш, 51 – Проспер, 2, Бондаренко, 82 (пен.)

Нагадаємо, «Шахтар» переміг «Полісся» (1:0) у центральному матчі 24-го туру УПЛ.

Теги: ФК «Зоря» ФК «Шахтар» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
«Намагаються з народу здерти зайве». Експрезидент «Спартака» поскаржився на податки в Росії
Дворазовий чемпіон Олімпіади-2026 повернеться у біатлон
Третя ракетка звіту порівняла гру на ґрунті з «хорошим хлопцем щодо якого немає іскри»
Президент «Динамо» висловився про відставку Реброва з посади головного тренера збірної України
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua