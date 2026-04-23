«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі

Переможний м’яч з пенальті забив Артем Бондаренко

Донецький «Шахтар» обіграв «Зорю» (2:1) у пропущеному матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Цей матч мали зіграти ще перед міжнародною перервою у березні, але тренерський штаб нашої збірної попросив його перенести. Поєдинок мав величезне значення для команди Арда Турана, адже перемога дозволяла відірватися від ЛНЗ на шість очок і відкривала «гірникам» прямий шлях до чемпіонства.

«Шахтар» вже на 2-й хвилині вийшов вперед. Стандарт на лівому фланзі завершився подачею на Бондаря в центр штрафного, де той скинув назад, і від Мейрелліша з відскоку Проспер забив дебютний гол за «гірників».

Невдовзі міг подвоїти перевагу Еліас, але пробив у ближню стійку. «Зоря» відповіла моментом Будківського, який головою пробивав над Різником, але той потягнув.

Команда Турана була зобов’язана ще до перерви знімати усі питання, але Еліас та Мейрелліш свої нагоди змарнували. В обох епізодах надійно зіграв голкіпер «Зорі» Сапутін. Луганська команда також могла забивати – Різник парирував дальній удар Дришлюка, а Вантух невдало зіграв на добиванні.

На 51-й хвилині «Зоря» все ж відігралась. Різник перевів подачу з флангу в зону перед штрафним, де Малиш здалеку влучно пробив у лівий кут.

За рахунку 1:1 «Шахтар» притис суперника і почав створювати момент за моментом. Зокрема, не вийшов удар у Егіналду, а Вінісіус бив у дальній кут із передачі Проспера, але не влучив. Лише на 80-й хвилині «гірники» досягли свого. Траоре у штрафному розвернув Малиша, а той його збив. З позначки Бондаренко влучно пробив у лівий кут.

2:1 – непроста перемога лідера чемпіонату, який набрав 57 очок і вже випереджає ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ на шість пунктів. «Зоря» залишається на 9-й позиції.

Українська Прем'єр-ліга. 21-й тур

«Зоря» – «Шахтар» – 1:2

Голи: Малиш, 51 – Проспер, 2, Бондаренко, 82 (пен.)

Нагадаємо, «Шахтар» переміг «Полісся» (1:0) у центральному матчі 24-го туру УПЛ.