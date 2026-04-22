«Металіст 1925» сенсаційно програв «Чернігову» півфінал Кубка України

Представник Першої ліги позмагається за трофей зі столичним грандом

«Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925» у 1/2 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

На перебіг подій у другому півфіналі вплинув епізод у дебюті. Хавбек «жовто-чорних» Шушко вкрай грубо зіграв на чужій половині та отримав пряму червону картку. А першоліговий колектив на весь матч залишився вдесятьох.

Харків'яни в більшості взялися штурмувати ворота «Чернігова». Удари Рашиці та Ітодо пройшли над воротами, а постріл Аревало заблокували. Згодом останній таки відправив м'яч у сітку після навісу Калітвінцева, але гол скасували через офсайд.

Перед перервою дві нагоди змарнував Забергджа. Кіпер гостей Татаренко парирував удар Ітодо та впіймав м'яч після нової спроби Рашиці. А на старті другої половини Калюжний відправив сферу повз стійку з дистанції.

Невдовзі найактивнішим став Моура. Спершу бразилець пробив над воротами після передачі Мба. А на 72-й хвилині він закрутив м'яч зі штрафного в поперечину. Потім каркас воріт «Чернігова» перевірив і Когут, зігравши головою після навісу того ж Мба.

У фінальному штурмі «Металіст 1925» не реалізував ще кілька моментів. Татаренко впорався з ударами Моури та Когута, Калюжний з рикошетом відправив м'яч повз ворота, ще кілька спроб заблокували оборонці. Зрештою, справа перейшла до післяматчевої серії пенальті.

Відкрив рахунок Калюжний пострілом по центру воріт. А от оборонець «жовто-чорних» Шаповал розвів м'яч і кіпера харків'ян по різних кутах. Майстерно переграв голкіпер «Чернігова» й Антюх. Упевнено реалізував одинадцятиметровий і хавбек колективу Першої ліги Шалфєєв. Упоралися з відповідальністю і наступні пенальтисти – Баптістелла та Тепляков.

Першим схибив хавбек «Металіста 1925» Аревало, поціливши в стійку. Та приклад із нього взяв і півзахисник гостей Порохня – вище воріт. Далі команди реалізували по два удари, а от постріл Мба парирував Татаренко. Натомість центрбек «Чернігова» Зенченко переграв Варакуту та вивів колектив у перший в історії фінал. Там суперником буде київське «Динамо».

Кубок України. 1/2 фіналу

«Металіст 1925» – «Чернігів» – 0:0 (пенальті – 5:6)

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.