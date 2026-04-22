«Металіст 1925» сенсаційно програв «Чернігову» півфінал Кубка України

Антон Федорців
Харків'яни не скористалися чисельною перевагою
Представник Першої ліги позмагається за трофей зі столичним грандом

«Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925» у 1/2 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

На перебіг подій у другому півфіналі вплинув епізод у дебюті. Хавбек «жовто-чорних» Шушко вкрай грубо зіграв на чужій половині та отримав пряму червону картку. А першоліговий колектив на весь матч залишився вдесятьох.

Харків'яни в більшості взялися штурмувати ворота «Чернігова». Удари Рашиці та Ітодо пройшли над воротами, а постріл Аревало заблокували. Згодом останній таки відправив м'яч у сітку після навісу Калітвінцева, але гол скасували через офсайд.

Перед перервою дві нагоди змарнував Забергджа. Кіпер гостей Татаренко парирував удар Ітодо та впіймав м'яч після нової спроби Рашиці. А на старті другої половини Калюжний відправив сферу повз стійку з дистанції.

Невдовзі найактивнішим став Моура. Спершу бразилець пробив над воротами після передачі Мба. А на 72-й хвилині він закрутив м'яч зі штрафного в поперечину. Потім каркас воріт «Чернігова» перевірив і Когут, зігравши головою після навісу того ж Мба.

У фінальному штурмі «Металіст 1925» не реалізував ще кілька моментів. Татаренко впорався з ударами Моури та Когута, Калюжний з рикошетом відправив м'яч повз ворота, ще кілька спроб заблокували оборонці. Зрештою, справа перейшла до післяматчевої серії пенальті.

Відкрив рахунок Калюжний пострілом по центру воріт. А от оборонець «жовто-чорних» Шаповал розвів м'яч і кіпера харків'ян по різних кутах. Майстерно переграв голкіпер «Чернігова» й Антюх. Упевнено реалізував одинадцятиметровий і хавбек колективу Першої ліги Шалфєєв. Упоралися з відповідальністю і наступні пенальтисти – Баптістелла та Тепляков.

Першим схибив хавбек «Металіста 1925» Аревало, поціливши в стійку. Та приклад із нього взяв і півзахисник гостей Порохня – вище воріт. Далі команди реалізували по два удари, а от постріл Мба парирував Татаренко. Натомість центрбек «Чернігова» Зенченко переграв Варакуту та вивів колектив у перший в історії фінал. Там суперником буде київське «Динамо».

Кубок України. 1/2 фіналу

«Металіст 1925» – «Чернігів» – 0:0 (пенальті – 5:6)

До слова, донецький «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Оборонець «гірників» Бондар визнаний найкращим серед футболістів. Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів.

Нагадаємо, «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

