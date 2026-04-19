«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі

Підопічні Патріка ван Леувена не відстають від чільної п'ятірки

Криворізький «Кривбас» упевнено здолав львівський «Рух» (3:0) у 24-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У перші хвилини гостріше виглядали «жовто-чорні». Та перетворити ініціативу в бодай гострі моменти львів'яни не зуміли. А на 15-й хвилині пропустити курйозний гол – Товарницький віддав передачу назад, а воротар-дебютант Клименко пропустив м'яч під ногою.

Далі команди грали на зустрічних курсах. Гостріше виглядав «Кривбас». Зокрема, Парако з рикошетом трохи не влучив у дальній кут, а після пострілу Задераки «Рух» врятував оборонець Слюсар.

Та перед перервою криворіжці подвоїли перевагу. Цього разу Мендоза розкішно розібрався з опонентом біля кутового прапорця, втримав м'яч на лінії поля і прострілив у район воротарського. Там Ясінський зіграв на випередження, але зрізав мяч у власні ворота.

У другому таймі «Кривбас» повністю контролював ситуацію. Третій гол господарів міг оформити Сек, але не зміг переграти Клименка після перехоплення. Зате Юрчец прямим ударом зі штрафного перекинув «стінку» та відправив м'яч під стійку воріт «жовто-чорних».

Остаточно «Рух» здався на 74-й хвилині. Це Алмазбеков сфолив на другу жовту картку та залишив львів'ян удесятьох. Розмочити рахунок гості не зуміли та заслужено програли.

«Кривбас» із перемогою в активі продовжив переслідування першої п'ятірки команд УПЛ. Криворіжці набрали 40 очок і йдуть шостими. Тим часом «Рух» залишився на 14-й позиції (20 пунктів).

До слова, чернівецька «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.

Тим часом харківський «Металіст 1925» дотиснув «Кудрівку» в компенсований час і повернувся до першої четвірки УПЛ. Єдиний м'яч у складі команди Младена Бартуловіча оформив нападник Мба. Харків'яни мають однакову кількість очок із київським «Динамо» (по 44).