Колосальні збитки. Меркель заявила про різкий сплеск коронавірусу в ЄС
Меркель підтримала централізовану закупівлю і поставку вакцин до країн блоку
Вона охарактеризувала шкоду економіці ЄС як «колосальну» і уточнила, що створюваний фонд по відновленню ЄС – одноразова подія.
Меркель також підтримала централізовану закупівлю і поставку вакцин до країн блоку. За її словами, якби країни робили це без координації між собою, це б «потрясло до самої глибини» внутрішній ринок Євросоюзу.
Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині.
Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».
Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.
Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.
Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.