Колосальні збитки. Меркель заявила про різкий сплеск коронавірусу в ЄС

Меркель підтримала централізовану закупівлю і поставку вакцин до країн блоку

Захворюваність на коронавірус SARS-CoV-2 в Європі зростає. Через це, економіка блоку несе величезні збитки. Про це в своєму виступі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає інформаційне агентство Reuters

Вона охарактеризувала шкоду економіці ЄС як «колосальну» і уточнила, що створюваний фонд по відновленню ЄС – одноразова подія.

Меркель також підтримала централізовану закупівлю і поставку вакцин до країн блоку. За її словами, якби країни робили це без координації між собою, це б «потрясло до самої глибини» внутрішній ринок Євросоюзу.

Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині.

Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.

Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.

Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.