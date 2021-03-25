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    Колосальні збитки. Меркель заявила про різкий сплеск коронавірусу в ЄС

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    Ангела&nbsp;Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині - Колосальні збитки. Меркель заявила про різкий сплеск коронавірусу в ЄС
    Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині
    Фото: dw.com

    Меркель підтримала централізовану закупівлю і поставку вакцин до країн блоку

    Захворюваність на коронавірус SARS-CoV-2 в Європі зростає. Через це, економіка блоку несе величезні збитки. Про це в своєму виступі заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає інформаційне агентство Reuters.

    Вона охарактеризувала шкоду економіці ЄС як «колосальну» і уточнила, що створюваний фонд по відновленню ЄС – одноразова подія.

    Меркель також підтримала централізовану закупівлю і поставку вакцин до країн блоку. За її словами, якби країни робили це без координації між собою, це б «потрясло до самої глибини» внутрішній ринок Євросоюзу.

    Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині.

    Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

    Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.

    Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.

    Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.

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    Теги: ЄС економіка Німеччина Ангела Меркель Європа карантин вакцинація коронавірус
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