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    У світі понад 125 млн випадків коронавірусу

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    У світі стрімко зростає кількість заражених коронавірусом - У світі понад 125 млн випадків коронавірусу
    У світі стрімко зростає кількість заражених коронавірусом

    Україна, в якій кількість заражених досягла 1,6 мільйона, займає 16-у позицію в світі і восьму в Європі за захворюваністю на Covid-19

    Уже понад 125 мільйонів жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них понад 583 тисячі – за останню добу.

    Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometers.

    Так, станом на ранок четверга, 25 березня, в світі зафіксовано 125 415 887 випадків Covid-19, з них 101 281 536 закінчилися одужанням і 2 756 067 – смертю.

    За останню добу підтверджено інфікування у 583 741 людини. При цьому подолати хворобу не вдалося 10 410 пацієнтам.

    Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid–хворих становить 30,7 мільйона. На другому місці перебуває Бразилія з 12 мільйонами випадків, на третьому – Індія, де 11,8 мільйона інфікованих.

    Україна, в якій кількість заражених досягає 1,6 мільйона, займає 16–у позицію в світі і восьму в Європі за цим показником.

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    Теги: США Індія Бразилія
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