У світі понад 125 млн випадків коронавірусу

Україна, в якій кількість заражених досягла 1,6 мільйона, займає 16-у позицію в світі і восьму в Європі за захворюваністю на Covid-19

Уже понад 125 мільйонів жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них понад 583 тисячі – за останню добу.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometers.

Так, станом на ранок четверга, 25 березня, в світі зафіксовано 125 415 887 випадків Covid-19, з них 101 281 536 закінчилися одужанням і 2 756 067 – смертю.

За останню добу підтверджено інфікування у 583 741 людини. При цьому подолати хворобу не вдалося 10 410 пацієнтам.

Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid–хворих становить 30,7 мільйона. На другому місці перебуває Бразилія з 12 мільйонами випадків, на третьому – Індія, де 11,8 мільйона інфікованих.

Україна, в якій кількість заражених досягає 1,6 мільйона, займає 16–у позицію в світі і восьму в Європі за цим показником.