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    Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині

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    Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині - Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині
    Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині

    Послаблень на католицький Великдень, який відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде.

    Влада Німеччини домовилися продовжити режим карантину, який був введений через коронавируса, до 18 квітня.

    Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель.

    «З метою боротьби з пандемією коронавируса громадська, економічна та приватне життя в Німеччині на час великодніх свят повинна бути обмежена так сильно, як ніколи раніше під час пандемії. Ситуація дуже і дуже серйозна», — заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції по підсумками 15-годинної зустрічі з главами урядів федеральних земель.

    Вона заявила, що послаблень на католицький Великдень, який відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде.

    За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

    Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 2 659 516, летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, – 74 764.

    Нагадаємо, локдаун у Німеччині наразі діє до 28 березня. Разом із тим федеральна та місцеві влади домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження.

    Зокрема, відкрилися книжкові та квіткові магазини, крамниці садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

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    Теги: вихідні Німеччина Ангела Меркель влада
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