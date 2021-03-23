Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині

Послаблень на католицький Великдень, який відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде.

Влада Німеччини домовилися продовжити режим карантину, який був введений через коронавируса, до 18 квітня.

Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель.

«З метою боротьби з пандемією коронавируса громадська, економічна та приватне життя в Німеччині на час великодніх свят повинна бути обмежена так сильно, як ніколи раніше під час пандемії. Ситуація дуже і дуже серйозна», — заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції по підсумками 15-годинної зустрічі з главами урядів федеральних земель.

Вона заявила, що послаблень на католицький Великдень, який відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде.

За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 2 659 516, летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, – 74 764.

Нагадаємо, локдаун у Німеччині наразі діє до 28 березня. Разом із тим федеральна та місцеві влади домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження.

Зокрема, відкрилися книжкові та квіткові магазини, крамниці садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.