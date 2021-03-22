ЄС отримає додаткові дози Pfizer

У ЄС хочуть вакцинувати від коронавірусу всіх охочих до кінця літа

Вакцини надійдуть протягом двох тижнів і будуть розподілені між країнами, де особливо швидко поширюється коронавірус

Європейський Союз отримає додаткові дози вакцини від коронавірусу Covid-19 від компаній Biontech і Pfizer. Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель.

«Ми отримуємо додаткову поставку вакцин, 4 млн», - сказала вона журналістам за підсумками консультацій з главами федеральних земель ФРН.

З 4 млн доз вакцини, призначених Євросоюзу, 580 тис. доз дістануться Німеччині. Вони будуть використовуватися в місцях, з особливо високою кількістю зараження коронавірусом.

Спочатку виробник обумовлював поставки 200 млн доз в ЄС.

Додамо, що Євросоюз може закрити кордони для AstraZeneca. Компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.

В самій AstraZeneca пояснюють затримки технічними проблемами виробництва.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. Вчора прищепили менше 3 тисяч українців.

Також відомо, що Україна отримає вакцину Pfizer. МОЗ назвав терміни.



