Нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язань щодо пoставок вaкцин

Європейський союз (ЄС) з 24 березня посилить правила експорту вакцини від Covid-19.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника ЄС.

Згідно з повідомленням, нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язань щодо пoставок вaкцин.

Відзначається, що зміни не торкнуться пoставок в рaмках міжнародного мeханізма COVAX.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європа не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу нового типу, виробництво яких організовано на території спільноти.

До цього Європа заявила про намір вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca.

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 124,3 млн хворих, понад 100,3 млн осіб одужали, а більше 2,7 млн пацієнтів померли.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Згодом повідомлялося, що перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Міністерство охрони здоровʼя України планує вжити штрафні санкції до компанії-посередника «Лекхім» через зрив термінів доставки вакцин Sinovac з Китаю.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії Sinovac.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.