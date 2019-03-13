Колумбія заборонила в'їзд для 10 соратників Мадуро



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Влада Колумбії ввела обмеження на в'їзд в країну більш ніж для 300 венесуельців

Влада Колумбії не дозволила в'їхати в країну 10 громадянам Венесуели, пов'язаним з президентом цієї країни Ніколасом Мадуро.

Про це повідомляє Міграційна служба Колумбії.

«В останні години міграційна служба Колумбії не пустила в країну 10 осіб, наближених до режиму Ніколаса Мадуро, у тому числі двоюрідного брата диктатора, які хотіли в'їхати в Колумбію через департамент Гуахіра», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці венесуельці хотіли провести в Колумбії кілька днів, поки в їхній країні йде боротьба з енергетичною кризою. При цьому ім'я родича Мадуро оприлюднено не було.

Також повідомляється, що на початку лютого влада Колумбії ввела обмеження на в'їзд в країну більш ніж для 300 венесуельців, пов'язаних з адміністрацією Мадуро.

Нагадаємо, парламент Венесуели за запитом Хуана Гуайдо оголосив в понеділок режим надзвичайного стану в країні через відключень електроенергії на більшій частині її території.

Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.