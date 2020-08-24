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    Коля зі зброєю ходить по Мінську. Експерти визначили екіпірування 15-річного сина Лукашенка

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    Коля зі зброєю ходить по Мінську. Експерти визначили екіпірування 15-річного сина Лукашенка

    На 15-річного сина білоруського лідера одягли шолом «Спартанець» від російської компанії 5.45 Design

    У мережі вивчили екіпіровку сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Миколи, в якій він був зображений під час польоту на вертольоті Мі-8 з батьком. Про це пише Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Як зазначає канал, на 15-річному сині білоруського лідера можна побачити, зокрема, шолом «Спартанець» від російської компанії 5.45 Design. Також юнак одягнений у бронежилет з відділеннями для трьох магазинів до автомата Калашникова.

    Відео з Лукашенком і його сином було опубліковано в неділю, 23 серпня. На кадрах видно, як президент оглядає ситуацію навколо своєї резиденції з вертольота. В цей же час на задньому плані Микола намагається поправити військове спорядження, а потім виходить з кадру.

    Пізніше поява 15-річного сина Лукашенка в військової амуніції і в бронежилеті стала приводом для мемів в мережі. Також користувачі висміяли і розкритикували кадри, на яких президент Білорусі показаний з автоматом в руках після прибуття в свою резиденцію.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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