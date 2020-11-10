  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 млн

    • Розсилка
    Одужали від коронавірусу майже 4 мільйона людей - У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 млн
    Одужали від коронавірусу майже 4 мільйона людей

    Від Covid-19 у Штатах померли понад 238 тисяч людей

    У США станом на ранок 10 листопада кількість інфікованих коронавірусом склала понад 10,1 мільйона. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

    Від Covid-19 у Штатах померли понад 238 тисяч людей, одужали майже 4 мільйона.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 листопада коронавірусом заразилися вже 51 244 587 людина. Від початку пандемії одужало 36 055 532 особи, а кількість померлих зросла до 1 269 321 людей.

    В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

    Читайте також:

      США хвороби коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies