У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 млн

Від Covid-19 у Штатах померли понад 238 тисяч людей

У США станом на ранок 10 листопада кількість інфікованих коронавірусом склала понад 10,1 мільйона. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Від Covid-19 у Штатах померли понад 238 тисяч людей, одужали майже 4 мільйона.

Як повідомлялося, у світі станом на 10 листопада коронавірусом заразилися вже 51 244 587 людина. Від початку пандемії одужало 36 055 532 особи, а кількість померлих зросла до 1 269 321 людей.

В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.