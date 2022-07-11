Командир батальйону «Госпітальєри» звернулась до українців по допомогу

Батальйон існує виключно за рахунок волонтерів та благодійних внесків

З 2014 року та початку бойових дій в Україні діє Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту. За вісім років війни на Донбасі парамедиками батальйону на передовій було врятовано понад 3000 поранених, а з моменту повномасштабного вторгнення до початку липня, екіпажі врятували ще понад 2200 життів.

У день восьмиріччя організації Яна Зінкевич – командир батальйону на своїй сторінці у Facebook звернулась до українців по допомогу.

«Сьогодні нашому Медичному Добровольчому Батальйону «Госпітальєри» виповнилось вісім років. Багаторічна робота наших добровольців, надання допомоги понад 5 тис поранених, це заслуга кожного з нашої команди. Пишаюсь бути командиром кожного. І вже будую плани, що ми будем робити після перемоги, – пише Яна Зінкевич. – Заодно прошу приєднатись до збору 15 млн гривень для нашого батальйону та забезпечення його діяльності. Завдяки пожертвам навіть 5, 10 гривень нам вдається рятувати життя щодня вже стільки років».

Для порятунку життів наших захисників «Госпітальєри» потребують не тільки фінансової допомоги, а й великий перелік медикаментів та розхідників. Найбільша потреба наразі існує в джгутах-турнікетах – сучасних високоефективних засобах для зупинки кровотечі, адже при пораненні це важливо зробити в перші 30 секунд. Щодня є необхідність у десятках, а іноді й сотнях турнікетів, то ж команда батальйону звертається до благодійників по допомогу у придбанні засобів.

Реквізити для допомоги можна знайти у дописі.

«Госпітальєри» – добровольча організація парамедиків, члени якої – це волонтери, які не отримують грошового забезпечення. Батальйон не отримує підтримки від держави та своєю діяльністю завдячує виключно людям, які долучені до роботи організації та благодійним внескам, які надходять.