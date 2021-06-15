До Дніпра з ООС доправили двох поранених військовослужбовців

Обидва військових отримали поранення обличчя, грудної клітини, кінцівок

До Дніпра доправили поранених під Мар'їнкою бійців. Про це у Facebook написав заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв.

До Дніпра привезли поранених під Мар'їнкою вибухом невідомого предмету бійців. Обидва військових отримали поранення обличчя, грудної клітини, кінцівок.

Один з бійців був терміново прооперований. Станом на 7 годину ранку, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.

Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню.