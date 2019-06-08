Командування сил ООС: вогонь бойовиків ніколи не залишається безкарним



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З метою придушення вогню противника, об’єднаними силами було відкрито вогонь з мінометів та інших вогневих засобів

Трагічні події нічного бою 7 червня стали приводом для брудних спекуляцій та безпідставних звинувачень командування об’єднаних сил в начебто забороні підрозділам ООС вести вогонь на упередження, що не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні командування сил ООС.

«Командири підрозділів об’єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території. Зброя застосовується адекватно, виходячи з характеру та ступеню загрози. Наголошуємо на те, що вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним», - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС також нагадали хроніку подій тієї ночі. Так, 07 червня після півночі противник відкрив артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Національної гвардії в районі населеного пункту Новолуганське. Внаслідок обстрілу загинуло двоє воїнів та одинадцять бійців отримали бойові травми та поранення різної важкості.

«Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями. За всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція», - кажуть у штабі ООС.

Ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 «Гвоздика» вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків. Упродовж 5-ти хвилин противник випустив близько 30-ти снарядів по наших позиціям та одразу, по закінченні вогню перемістився в житлову зону Горлівки.

За даними розвідки вогонь ворожої батареї корегувався з використанням БПЛА та радіолокаційного комплексу розвідки та контролю стрільби «Зоопарк». Вогнева позиція ворожої батареї була зафіксована за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки об’єднаних сил одразу з першими пострілами. Також, противник застосував інші вогневі засоби, які було виявлені та подавлені.

З метою придушення вогню противника, об’єднаними силами було відкрито вогонь з мінометів та інших вогневих засобів по виявленим та плановим цілям.

«До 3.50 всі ворожі цілі були знищені, або примушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність та спроможність об’єднаних сил надавати гідну та своєчасну відсіч ворогу», - додали у командуванні сил ООС.