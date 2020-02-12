Комаровський розчарований роботою Зеленського: хочеться ридати



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У квітні 2019 року Комаровський увійшов до команди тодішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського

Комаровський зазначив, що Зеленському дуже важко бути президентом

Радник президента України Володимира Зеленського, відомий педіатр Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Так, на запитання Гордона, які емоції викликають результати роботи Зеленського, Комаровський сказав, що йому дуже зле.

«Викликають величезний смуток, величезний смуток. Просто іноді хочеться ридати й все. Мені погано, мені дуже погано», – сказав Комаровський.

Він зазначив, що Зеленському дуже важко бути президентом, але це не повинно впливати на те, що він обіцяв своїм виборцям.

«Зеленському дуже важко, але той факт, що йому важко, не дає йому підстав не звертати уваги на тих людей, які від нього абсолютно певного хотіли й чекали», – підкреслив Комаровський.

Нагадаємо, що напередодні другого туру президентських виборів в квітні 2019 го тоді ще кандидат Володимир Зеленський представив в програмі “Право на владу” свою команду. Радником з медицини в ній став Євген Комаровський.

Пізніше стали з’являтися чутки, що педіатр стане новим главою МОЗ, але Комаровський вибув з політичного процесу.

До слова, відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в турне по містах Росії навесні 2020 року.