Чи зможе Єрмак зробити Офіс президента центром керування країною?

Зеленський поки що збереже нинішніх заступників в Офісі президента, але навколо самого Єрмака складеться, поступово, нове коло і його власний апарат

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«В эту эпоху мне все равно, насколько ты блестящ в тактическом или оперативном искусстве. Если ты не способен создать гармонию, даже порочную гармонию, гармонию на поле боя, которая базируется на доверии между всеми служебными звеньями, между коалиционными и отечественными службами – то тебе надо собираться домой, твой тип лидерства уже устарел. Нам нужны офицеры, которые умеют создавать гармонию между всеми служебными звеньями».

Генерал Джеймс Мэттис, экс-министр обороны США.

Резонанс от смены главы Офиса при Зеленском приобрел такой же масштаб, как когда в 90-х замена Дмитрия табачника при Леониде Кучме. В системе власти Владимира Зеленского Офис президента является ключевым звеном. Но Офис при Богдане так и не стал ключевым звеном управления страной. Не могу согласиться с популярным сейчас мнением, будто глава Офиса – это вице-президент. Это определение предполагает некую четкую модель разграничения полномочий. Нет, глава офиса в системе Зеленского – это диктатор, который должен публичную риторику президента превращать в поступки и результаты.

Потому что другой субъектности у власти нет! Массовый заход «новых лиц» на все должности, разрушение всех былых связей, знакомств, отношений, превратили украинскую власть в разобранный пазл. Прежде чем двигаться куда-то, эту систему надо для каждого конкретного случая собирать и настраивать.

Зеленский и экс-глава его Офиса Андрей Богдан сконцентрировали всю власть и принятие всех стратегических решений на Банковой. А глава Офиса по сути был исполняющим обязанности президента в ключевой вертикали – силовой. Офис собрал все полномочия – но не взял на себя ответственность.

Очевидно, что для системной работы на Банковой надо менять не только главу Офиса – надо менять и часть людей в аппарате, чтобы изменения были системными. Если Зеленский не даст Ермаку возможности произвести перемены, то управление страной так и останется хаотичным и фрагментированным.

На своем первом брифинге Ермак заявил, что не планирует быстрых кадровых изменений. Но с другой стороны, сделал акцент прежде всего на решении тех проблем, которые создавал Богдан. Это, во-первых, улучшение отношений с медиа, уважение к журналистам, отмена законопроектов, ограничивавших свободу слова. Во-вторых, Ермак упомянул и задачи главам обладминистраций – «губернаторам», то есть отметил важность региональной политики.

Очевидно, что это те сферы, где хаос во власти очевиден более всего.

Коммуникационная политика Банковой на данный момент фрагментирована также, как и система управления в целом. Нет, по количеству пресс-релизов, информационных поводов, закрытых брифингов, постов и новостей ОП впереди планеты всей. Но объем информации не стыкуется с противорпечивыми решениями - законопроекты против журналистов, странные игры со «сливами» информации, желание работать только с лояльными людьми, очень долгое время реакции на актуальные темы. На какие смыслы работает коммуникация? Для какой аудитории? Создана искусственно ситуация противостояния со СМИ, которая для власти ничего хорошего не обещает. Это сфера ответственности Богдана и профильного зама главы ОП Кирилла Тимошенко. Впрочем, судя по тому, что Тимошенко занялся кураторством игрового бизнеса, в самой ОП никаких проблем в коммуникациях не видят, значит, все логично.

Совершенно катастрофическое положение в самой президентской вертикали – в областных и районных администрациях. Вряд ли глубину этой проблемы осознает сам Зеленский, поскольку человек, которого он назначил - замглавы ОП Сергей Трофимов, курирующий региональную политику, судя по назначениям, рассматривает это как некую забавную игру. Трофимов не делает попыток выставить какие-то четкие критерии и правила. Нет, на каждом шагу любое назначение и любое согласование максимально затягиваются, решения откладываются и бесконечно переносятся. Хочешь решать проблемы быстро - договаривайся. В некоторых областях уже дважды поменяли глав ОГА, но при этом спустя 9 месяцев есть области, где до сих пор не назначен глава областной администрации! Руководят исполняющие обязанности. Что уж говорить про районный уровень! Например, Трофимов отклоняет все кандидатуры на пост главы Сумской облгосадминистрации. Потому что фактическим хозяином области является известный олигарх Андрей Деркач, и его не устраивают любые кандидаты, которые не согласованы с ним. Деркач с Трофимовым в товарищеских отношениях, настолько близких, что он может определять кадровую политику власти в целом регионе. Известность приобрели советники Трофимова - известный киевский застройщик Владимир Родин, который благодаря Трофимову получил сейчас приоритетное влияние в Государственно-архитектурной строительной инспекции, и харьковский таможенник Вадим Слюсарев, который, по данным СМИ, контролирует пограничный переход «Гоптовка» в Харьковской области, а также областного прокурора. На местном уровне президентская вертикаль фактически отсутствует. Масса не готовых к госуправлению людей на руководящих постах, которых сам же Трофимов постоянно тасует, масса не заполненных должностей, где либо никого нет либо продолжают рулить старые кадры. Отсутствие стратегии, отсутствие понятной системы взаимодействия. Во многих регионах власть Зеленского видна только по телевизору, фактически на местах перемены самые минимальные. Многие регионы, такие как Харьковская, Одесская, Закарпатская и другие области, в значительной мере находятся под контролем финансово-политических группировок, связанных с мафией. Перезагрузка не коснулась областей, изменения производятся в центре. И хаос власти, больно аукнется «Слугам народа» на выборах в местные советы.

Из действующих заместителей главы ОП наибольшую субъектность приобрел Андрей Смирнов, курирующий судебные и правоохранительные органы. Будучи в ОП человеком Богдана, Смирнов, несмотря на это, не создает внутренние конфликты, и заметно, что его направление деятельности Ермак на брифинге не комментировал. По данным источников Цензор.Нет, Смирнов останется на занимаемой должности.

Впрочем, на Банковой говорят также, что Владимир Зеленский пока сохранит действующих заместителей, но вокруг самого Андрея Ермака сложится, постепенно, новый круг и его собственный аппарат. И ответственность за коммуникационную политику, не исключено, будет разделена.

Если делать выводы, то очевидно, что учитывая ключевое влияние Офиса на Банковой на выработку государственной политики, проблема не только в личностях в руководстве ОП. Самому Владимиру Зеленскому пора пересмотреть свое видение ОП. Это не колл-центр, и не коалиционное правительство.

Здесь должен быть личный аппарат президента – из его доверенных лиц. Должны быть экспертные и аналитические советы – из специалистов из различных сфер, которые должны предлагать различные оценки и проекты, здесь могут быть конфликты и противоположные мнения. И должен быть единый, а не коалиционный, исполнительный аппарат, который находится в одних руках. Такая логика позволит адекватно понимать и генерировать власть. Офис президента – это вертикаль, она не может быть пазлом, не может петлять и лавировать, не может слушаться деркачей, слюсаревых, а должна работать как одно целое.

Власть не является чем-то абстрактным, она проистекает из четырех основных задач управления – планирования, принятия решений, реализации и контроля. Из всех этих функций Офис был нацелен на принятие решений, остальные функции не исполнялись. Офис превратился в большой колл-центр, куда легко попасть и задать вопрос, откуда звонят и пишут, но где за большинство вопросов никто не может взять на себя ответственность. В результате решается только то, что лично контролирует президент, или то, что лично контролирует сам сам глава Офиса. То есть очень узкий спектр проблем. Теперь этот пазл придется собирать самому Ермаку.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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