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    В Одесі презентують фільм про проблеми води в Криму

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    Фільм присвяченій проблемі нераціонального використання наявних водних ресурсів окупаційною адміністрацією - В Одесі презентують фільм про проблеми води в Криму
    Фільм присвяченій проблемі нераціонального використання наявних водних ресурсів окупаційною адміністрацією
    фото: rubryka.com

    Кінострічка піднімає питання, чи дійсно окупаційна влада намагається знайти розв'язання водної проблеми

    В Одесі 18 березня покажуть документальний фільм «Крим. Зневодження».

    Про це повідомляє Depo.Одеса.

    Фільм присвяченій проблемі води в Криму та нераціональному використанню наявних водних ресурсів окупаційною адміністрацією. Кінострічка підніме питання того, чи дійсно окупаційна влада намагається знайти розв'язання водної проблеми Криму.

    Спікерами на показі виступлять автор фільму «Крим. Зневоднення» Мирослав Гай, експерти КРЦ Сергій Волошин та Борис Бабін, а також експерт АРК Олексій Плотніков. Вони розкажуть, яким чином питання води в Криму мілітаризується, та які катастрофічні наслідки очікують екологію Криму. Автори фільму «Крим. Зневоднення» – Кримськотатарський Ресурсний Центр та благодійний фонд «Мир та Ко».


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    Теги: Крим вода Одеса фільм
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