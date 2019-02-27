Комітет Ради розглянув корупційний скандал із Гладковським



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27 лютого комітет з питань запобігання корупції ВР розглядає факти, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонній сфері

Представники НАБУ і САП не прийшли на засідання

Відсторонений заступник секретаря РНБО Олег Гладковський готовий співпрацювати зі слідчими в рамках розслідування корупційних схем в оборонній сфері.

Про це він написав у заяві, яку зачитали на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, повідомляє РБК-Україна.

«26 лютого звернувся до всіх правоохоронних органів щодо об'єктивного розслідування. Готовий співпрацювати з усіма органами», - йдеться в заяві Гладковського.

27 лютого комітет з питань запобігання корупції Верховної Ради розглядає факти, які були оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонній сфері.

На засіданні присутній журналіст Денис Бігус і представник державного концерну «Укроборонпром» Сергій Омельченко, а також представники СБУ і ГФС. Представники НАБУ і САП не прийшли на засідання.

Нагадаємо, за даними програми «Наші гроші», син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Юлія Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом. Приводом для такої заяви стало те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері.