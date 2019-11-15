Кабмін призначив нову представницю уряду у Верховній Раді



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Олена Шуляк - нова представниця уряду у Верховній Раді

Уряд оперативно знайшов заміну Ірині Верещук

Кабінет міністрів України на засіданні 15 листопада призначив представницею уряду в Верховній Раді України народного депутата України Олену Шуляк.

Про це повідомляється на сайті уряду.

«Співпраця парламенту та уряду є критично важливою умовою для ефективних та якісних змін у країні. Наше завдання – пояснювати важливість та позитивні наслідки пропонованих нами змін, аби народні депутати, маючи усю необхідну інформацію, могли донести її до своїх виборців та підтримати ініціативи Кабінету міністрів під час голосування на пленарних засіданнях. Олена Шуляк за час роботи у Верховній Раді вже продемонструвала чудові результати у цьому напрямку. Переконаний, що наша співпраця буде вельми ефективною та матиме конкретні результати», – заявив Гончарук.

Олена Шуляк є заступником голови Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До цього обіймала посади члена Правління, керівника сектору «Будівництво» BRDO, генерального директора ТОВ «Мідланд Девелопмент Україна» та низку інших посад у бізнессегменті.

Як повідомлялося, сьогодні народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук написала заяву про звільнення з посади представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Верещук зазначила, що в неї була розмова з прем'єром Олексієм Гончаруком та вони не знайшли взаєморозуміння, загальних «точок дотику» про методи комунікації між парламентом та урядом.