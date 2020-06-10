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    Політика

    Російський дипломат в ООН розповсюджує фейки щодо України

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    Російський дипломат в соцмережі розповсюджує фейки щодо України - Російський дипломат в ООН розповсюджує фейки щодо України
    Російський дипломат в соцмережі розповсюджує фейки щодо України

    На фейк відреагували в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку

    Заступник постпреда Росії при ООН в Женеві Олександр Алімов розмістив у мережі Twitter повідомлення про те, як гинуть діти на Донбасі від «обстрілів українських сил», додавши фотографію дівчини з російського Уссурійська, яка була вбита сім років тому.

    Відповідь українських дипломатів не забарилася – на фейк відреагували в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.

    «Хочете знати, як народжуються російські фейки? Ось, будь ласка. Російський дипломат у Женеві розмістив фотографію дівчини, яка, за його твердженням, загинула на Донбасі від обстрілів української армії. Насправді ця дівчина на ім'я Анастасія (Луцишина - ред.) родом з Уссурійська, Росія, яку вбив таксист у 2013 році», - написав у відповідь речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

    Алімов позначив себе на сторінці у Twitter «дипломатом середніх талантів». У своєму тексті росіянин називає загиблу дівчину 6-річною Поліною Солодкою, яка начебто однією із перших загинула в центрі Слов'янська у 2014 році.

    Нагадаємо: українська сторона неодноразово вказувала на систематичні фейки, які створюють російські дипломатичні установи для виправдання своєї агресії проти України. Крім того, Україна неодноразово порушувала в ООН питання про смерть і страждання дітей в окупованому Росією Донбасі.

    Росія діти ООН смерть Україна Twitter
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