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    Компанія Ілона Маска запускає прототип міжпланетного корабля Starship

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    Корабель Starship готується до старту - Компанія Ілона Маска запускає прототип міжпланетного корабля Starship

    Корабель Starship готується до старту

    SpaceX планує запустити Starship SN10 на висоту приблизно 10 кілометрів

    Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, готує запуск 10 прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship.

    Пряма трансляція цього заходу розміщена на сторінці NASA.

    Компанія Ілона Маска планує запустити Starship SN10 на висоту приблизно 10 кілометрів.

    Нагадаємо, 2 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска здійснила випробувальний запуск дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак при посадці він вибухнув.

    До слова, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало розслідування відносно компанії SpaceX Ілона Маска через порушення ліцензії на запуск космічних кораблів.

    Приводом для розгляду став випробувальний політ ракети Starship в грудні 2020 року, який закінчився вибухом при посадці.

    Теги: космос NASA SpaceX
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