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    До Землі на шаленій швидкості летить астероїд: вчені показали відео

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    Аастероїд 231937 (2001 FO32)&nbsp;загрози планеті не несе - До Землі на шаленій швидкості летить астероїд: вчені показали відео
    Аастероїд 231937 (2001 FO32) загрози планеті не несе

    Вчені назвали швидкість, з якою рухається астероїд – це рекордні 124 тисяч кілометрів на годину

    На величезній швидкості до Землі наближається астероїд, якому привласнили назву 231937 (2001 FO32). Він підійде на мінімально близьку відстань у день весняного рівнодення, і астрономи вважають його потенційно небезпечним. Про це пише Live Science.

    За оцінками вчених, небесне тіло можна порівняти за розміром з каліфорнійським мостом Золоті Ворота. Діаметр астероїда астрономи оцінюють у діапазоні від 0,8 до 1,7 км, і наблизиться до Землі він в межах 2 мільйонів кілометрів о 18:03 за Києвом 21 березня.

    І хоча 231937 (2001 FO32) вважається «потенційно небезпечним», вчені запевняють, що загрози планеті він не несе. Унікальність березневого астероїда полягає в тому, що він стане найбільшим і найшвидшим у 2021 році.

    Згідно з критеріями NASA, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менш як 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

    Вчені назвали швидкість, з якою рухається астероїд – це рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.

    За даними Управління з координації планетарного захисту (PDCO) NASA, невеликі астероїди проходять між Землею і Місяцем кілька разів на місяць, а їх фрагменти проникають і руйнуються в атмосфері Землі майже щодня.

    Відзначимо, що жоден з відомих астероїдів не становить серйозної небезпеки для Землі в найближчі 100 років. Нині найбільша відома загроза - це астероїд під назвою (410777) 2009 FD, у якого є 1 з 714 (менше 0,2%) шанс зіткнутися з Землею у 2185 році.

    Теги: космос NASA наука астероїд
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