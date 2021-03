SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту

Американська компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink за одну хвилину і 24 секунди до запланованого старту.

Про це повідомляється на сторінці компанії в Twitter.

Про причини скасування запуску не повідомляється.

Пуск ракети з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида був намічений на 20:37 за часом Східного узбережжя США (3:37 за київським часом).

Наступна можливість для запуску з'явиться приблизно через добу.

Auto-abort at T-1:24 ahead of tonight's Falcon 9 launch of Starlink; next launch opportunity is tomorrow, March 1 at 8:15 p.m. EST