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    SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту

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    SpaceX скасувала запуск ракети-носія - SpaceX скасувала запуск ракети-носія за півтори хвилини до старту
    SpaceX скасувала запуск ракети-носія

    Наступна можливість для запуску з'явиться приблизно через добу

    Американська компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink за одну хвилину і 24 секунди до запланованого старту.

    Про це повідомляється на сторінці компанії в Twitter.

    Про причини скасування запуску не повідомляється.

    Пуск ракети з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида був намічений на 20:37 за часом Східного узбережжя США (3:37 за київським часом).

    Наступна можливість для запуску з'явиться приблизно через добу.

    Перший ступінь носія раніше використовувався при семи запусках. Фахівці SpaceX мали намір в черговий раз повернути цей елемент Falcon 9 на Землю.

    Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 16 лютого. Тоді повідомлялося, що багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9, який раніше використовувався при п'яти запусках, не зміг здійснити керовану посадку на плавучу платформу в Атлантиці.

    Надалі компанія SpaceX має намір розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу для створення повномасштабної мережі, яка забезпечить жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

    Теги: Twitter SpaceX Falcon
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