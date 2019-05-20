Компанія SpaceX Маска подала судовий позов проти американського уряду



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Штаб-квартира SpaceX

Компанія хоче, щоб позов стосовно урядового контракту залишався закритим

Американський виробник космічних носіїв, компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, подала позов проти федерального уряду США.

Про це інформує The Washington Post.

«Компанія Ілона Маска SpaceX знову подає до суду на федеральний уряд США. Але цього разу вона хоче, щоб цей позов стосовно урядового контракту залишався закритим, тобто, аби ці звинувачення не розголошувалися», - зауважується в повідомленні.

Компанія спрямувала позов у п'ятницю, уточнивши, що він містить «конфіденційну інформацію, а також дані, отримані від джерел, які не є публічними». Втім, чи залишиться ця інформація конфіденційною, вирішуватиме суд.

Як повідомляє WP, поки що незрозуміло, стосовно якої саме програми державних закупівель компанія SpaceX подала позов. Однак зазначається, що недавно військово-повітряні сили США оголосили про мільярдний контракт у сфері космічних запусків.

Торік SpaceX не отримала фінансування ВПС, яке виділялося компаніям на підтримку розробки ракет, котрі відповідали б вимогам запуску супутників для сфери національної безпеки.

До слова, Ілона Маска викликали до суду через позов британського дайвера.

Джерело: Укрінформ