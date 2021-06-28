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    Композиторка з Луцька написала музику для кіно

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    Ольга Орловська написала музику для короткометражного фільму &laquo;Ізоляція&raquo; - Композиторка з Луцька написала музику для кіно
    Ольга Орловська написала музику для короткометражного фільму «Ізоляція»
    фото: facebook.com/olya.orlovska

    Це документальний короткометражний фільм про долю проукраїнського журналіста та письменника з Донецька Станіслава Асеєва

    Ексвокалістка луцького гурту «В.О.Д.А.» Ольга Орловська написала музику для короткометражного фільму «Ізоляція». Про її дебют розповідає волинське видання Район.

    Стрічку створено режисеркою та сценаристкою з Дніпра Ольгою Волянською.

    Це документальний короткометражний фільм про долю проукраїнського журналіста та письменника з Донецька Станіслава Асеєва (з міркувань безпеки спершу публікувався під псевдо Станіслав Васін), який привертає увагу до моторошного місця у самому центрі Європи — облаштованої російськими спецслужбами в окупованому Донецьку катівні «Ізоляція», названої так з причини розташування там у минулі роки однойменного промислового підприємства.

    Після визволення з полону Асеєв написав книгу спогадів «Світлий Шлях»: історія одного концтабору».

    Її перекладено англійською мовою. В англомовному варіанті твір називається «Табір тортур на Райській вулиці», оскільки типово радянське пропагандистьске словосполучення «Світлий Шлях», а саме на донецький вулиці Світого Шляху й розташовано концтабір, західному читачеві є незрозумілим.

    Примірники «Табору тортур» безкоштовно розповсюджуватимуться серед закордонних дипломатів.

    У книзі Станіслав Асєєв розповідає про своє перебування у полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди потрапив за сфабрикованими звинуваченнями у «шпигунстві» у травні 2017 року.

    Звільнили його 29 грудня 2019 року в межах обміну полоненими.

    Теги: кіно
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    Композиторка з Луцька написала музику для кіно