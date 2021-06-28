Композиторка з Луцька написала музику для кіно

Це документальний короткометражний фільм про долю проукраїнського журналіста та письменника з Донецька Станіслава Асеєва

Ексвокалістка луцького гурту «В.О.Д.А.» Ольга Орловська написала музику для короткометражного фільму «Ізоляція». Про її дебют розповідає волинське видання Район.



Стрічку створено режисеркою та сценаристкою з Дніпра Ольгою Волянською.



Це документальний короткометражний фільм про долю проукраїнського журналіста та письменника з Донецька Станіслава Асеєва (з міркувань безпеки спершу публікувався під псевдо Станіслав Васін), який привертає увагу до моторошного місця у самому центрі Європи — облаштованої російськими спецслужбами в окупованому Донецьку катівні «Ізоляція», названої так з причини розташування там у минулі роки однойменного промислового підприємства.

Після визволення з полону Асеєв написав книгу спогадів «Світлий Шлях»: історія одного концтабору».

Її перекладено англійською мовою. В англомовному варіанті твір називається «Табір тортур на Райській вулиці», оскільки типово радянське пропагандистьске словосполучення «Світлий Шлях», а саме на донецький вулиці Світого Шляху й розташовано концтабір, західному читачеві є незрозумілим.

Примірники «Табору тортур» безкоштовно розповсюджуватимуться серед закордонних дипломатів.

У книзі Станіслав Асєєв розповідає про своє перебування у полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди потрапив за сфабрикованими звинуваченнями у «шпигунстві» у травні 2017 року.

Звільнили його 29 грудня 2019 року в межах обміну полоненими.