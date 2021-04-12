Бив ногами, занурював в воду. Українська прокуратура викрила бойовика, що катував полонених в «Ізоляції»

Чоловік незаконно позбавляв волі та катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку

Бойовика «ДНР» підозрюють в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни

Заочно повідомлено про підозру бойовику «МГБ ДНР», який катував полонених у підпільній в’язниці «Ізоляція», повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Бойовика підозрюють «в участі у не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)».

Досудовим розслідуванням встановлено, що «з 2017 року 28-річний учасник незаконного воєнізованого формування «Министерство государственной безопасности» так званої ДНР, перебуваючи на посаді оперуповноваженого, незаконно позбавляв волі та катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку».

Зокрема, нібито за співробітництво з правоохоронними органами України, правопорушник, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, застосовував до цивільних осіб фізичне насильство, наносячи удари ногами та руками по тілу, примусово занурював голову потерпілих у ємність із водою.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками слідчого управління ГУ НП в Донецькій області. Загалом наразі заочно повідомлено про підозру у вказаних злочинах 10 зловмисникам.

Нагадаємо, в Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій в катівні в цьому окупованому місті. Наприкінці 2020 року було оголошено про підозру одному з бойовиків із позивним Палич, котрий був комендантом тюрми. Зі слів інших експолонених відомо, що це – Денис Куликовський.