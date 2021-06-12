«Табір тортур на Райській вулиці». Книгу політв'язня Асєєва переклали англійською

Книгу мають безкоштовно розповсюдити серед західних дипломатів

Книгу Станіслава Асєєва «Світлий Шлях»: історія одного концтабору» перекладено англійською. 3000 примірників мають безкоштовно розповсюдити серед західних дипломатів. Про це автор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Станіслав Асєєв також подякував посольству Канади, перекладачам та всій команді «Видавництва Старого Лева», які у максимально стислі терміни провели колосальну роботу. За його словами, аби підібрати адекватний та зрозумілий відповідник назви, довелося поморочитися.

«Так, це виявилось проблемою – і не тільки в англійському перекладі (про це трохи згодом). «Улица Светлого Пути» виявилась абсолютно зрозумілою на пострадянському просторі – і абсолютно незрозумілою для західного читача, у якого не виникає асоціацій із Леніним та дорогою у рай-комунізм. Тому переклали максимально адаптивно до цих сенсів, аби зберігся контраст – «Табір тортур на Райській вулиці». Загалом посольство Канади зробило не тільки політичний, але й особистісний подарунок: цей переклад поставив мене на крок ближче до остаточного звільнення, коли тема «Ізоляції» зникне з мого життя. Бо ці півтора роки на волі показали, що просто звільнитись – інколи не досить, аби відчути себе по-справжньому вільним. Тож ще трохи – і з цим, нарешті, буде кінець», – ідеться у дописі.

У книзі Станіслав Асєєв розповідає про своє перебування у полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди потрапив за сфабрикованими звинуваченнями «у шпигунстві» у травні 2017 року. Звільнили його 29 грудня 2019 року в межах обміну полоненими.

В’язниця, де утримували автора, насправді є концтабором, де застосовують моторошні тортури.

Нагадаємо, Шевченківську премію-2021 з літератури отримала книга есеїв «В ізоляції» колишнього політв'язня Станіслава Асєєва.

Крім того, встановлено особи основних військових злочинців, що викрадали мешканців Донецька та піддавали їх тортурам у концтаборі «Ізоляція».