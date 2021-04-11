Окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників, – Арестович

Гуманітарна підгрупа в ТКГ обговорює тему звільнення полонених, але наразі про новий обмін не йдеться

Спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що на Донбасі бойовики утримують до 300 осіб.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Арестовича, гуманітарна підгрупа в ТКГ обговорює тему звільнення полонених, але наразі про новий обмін не йдеться.

«Гуманітарна група постійно розмовляє на цю тему. Поки перспективи марні. Тому що також прив’язується до політичних питань. Поки нікого не можемо... Ми постійно пропонуємо, надаємо щомісяця наші списки», – сказав він.

Спікер уточнив, що йдеться про близько 300 людей, утримуваних у різних локаціях.

«Є частина людей, які утримуються в їх (незаконних збройних угруповань – ред.) там «пенітенціарній системі», є такі, які утримуються в таких тюрмах, як «Ізоляція». Тобто фактично в нелегальній тюрмі. Ті хоч якусь подобу мають. Вони також нелегітимні, нелегальні, але мають подобу сталого виправного закладу. А це ж просто катівня – «Ізоляція», – розповів він.

При цьому точна цифра утримуваних бойовиками людей, за словами представника ТКГ, невідома.

«Там треба все уточнювати. 260-240 осіб, як кажуть, за різними даними, як рахувати. Є і інші цифри. Тобто це ще те, як їх встановлювати. Є частина осіб і дуже велика, яка була захоплена на Донбасі, а зараз ми підозрюємо, що вони знаходяться в Російській Федерації. Тобто це складна ситуація», – пояснив він.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там.