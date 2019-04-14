«Комп'ютерний майстер. Недорого»: На Прикарпатті викрили шахрая, який виносив з осель оргтехніку



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Затриманим виявився 25-річний уродженець Кіровоградщини

Нещодавно на вулиці Микитинецькій в Івано-Франківську одна з містянок побачила оголошення про недорогий ремонт комп'ютерів. Зателефонувала майстру - він прийшов незабаром. Чоловік оглянув системний блок і повідомив, що є потреба забрати його для повної діагностики в офіс

Заявниця погодилася, майстер взяв системний блок, 250 грн за сервісний огляд на місці та залишив номер телефону й адресу офісу, пише видання Курс.

За тиждень жінці повідомили, що ремонт її комп'ютера вже коштуватиме 3500 грн. Власниця вирішила не ремонтувати його і забрати назад. Та на тому боці кинули слухавку і впродовж кількох днів з нею уже ніхто не спілкувався.

12 квітня жінка звернулася до патрульної поліції.

Як виявилось, офісу з ремонту техніки за вказаною «майстром» адресою також нема. Патрульні вирішили обхитрити шахрая його ж таки методом. Інспектор зателефонував на номер з оголошення й розповів про біду - мовляв, зламався ноутбук. І викликав «майстра» додому, домовившись про час і місце зустрічі.

Згодом «майстер» повідомив, що він уже на місці. Там його і застали не лише патрульні, а й жінка, яка через довіру позбулася свого комп'ютера й упізнала зловмисника, інформує прес-служба патрульної поліції в Івано-Франківській області.

Затриманим виявився 25-річний уродженець Кіровоградщини. Тепер живе в Івано-Франківську, а перед цим мешкав в Одесі. Чоловіка доставили до міського відділу поліції та передали слідчому для з'ясування всіх обставин справи й детальної перевірки.