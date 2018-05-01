Комунальна катастрофа: у Миколаєві прорвало каналізацію
- Сьогодні, 14:13
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Щоб врятувати своє житло люди стали викладати барикади з мішків з піском
Вчора вночі через прорив каналізації на одній з вулиць Миколаєва провалився асфальт і затопило кілька будинків. Про це повідомляє прес-служба «Миколаївводоканал».
Так, прорив колектора стався на вулиці Лєскова. За словами комунальників, залізобетонна труба була прокладена ще в 1982 році і термін її експлуатації закінчився ще 11 років тому.
«Пісок і залізобетон, які просіли навколо колектора, забили трубу, і стоки почали виливатися через колодязі і в будинках жителів по вул. Даля (суміжна вулиця). Аварійно-ремонтна бригада тимчасово перекрила колектор по вул. Даля, щоб уникнути подальшого затоплення будинків каналізаційними стоками», - наголошується в повідомленні.
Як повідомляє місцеве видання 0512.ua, щоб врятувати своє житло люди стали викладати барикади з мішків з піском. Також в цьому районі в декількох місцях провалився асфальт.