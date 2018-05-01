Комунальна катастрофа: у Миколаєві прорвало каналізацію

Щоб врятувати своє житло люди стали викладати барикади з мішків з піском

Вчора вночі через прорив каналізації на одній з вулиць Миколаєва провалився асфальт і затопило кілька будинків. Про це повідомляє прес-служба «Миколаївводоканал». Так, прорив колектора стався на вулиці Лєскова. За словами комунальників, залізобетонна труба була прокладена ще в 1982 році і термін її експлуатації закінчився ще 11 років

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Щоб врятувати своє житло люди стали викладати барикади з мішків з піском

Вчора вночі через прорив каналізації на одній з вулиць Миколаєва провалився асфальт і затопило кілька будинків. Про це повідомляє прес-служба «Миколаївводоканал».

Так, прорив колектора стався на вулиці Лєскова. За словами комунальників, залізобетонна труба була прокладена ще в 1982 році і термін її експлуатації закінчився ще 11 років тому.

«Пісок і залізобетон, які просіли навколо колектора, забили трубу, і стоки почали виливатися через колодязі і в будинках жителів по вул. Даля (суміжна вулиця). Аварійно-ремонтна бригада тимчасово перекрила колектор по вул. Даля, щоб уникнути подальшого затоплення будинків каналізаційними стоками», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє місцеве видання 0512.ua, щоб врятувати своє житло люди стали викладати барикади з мішків з піском. Також в цьому районі в декількох місцях провалився асфальт.