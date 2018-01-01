Заборгованість населення за послуги ЖКГ досягла історичного максимуму - експерт

Причиною різкого зростання заборгованості є підвищення тарифів на газ

За останні два роки сума боргу за спожиті житлово-комунальні послуги збільшилася вдвічі і на сьогоднішній день становить 32,3 млрд грн. Причиною різкого зростання є підвищення тарифів на газ, яке відбувається останні три роки. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру



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Причиною різкого зростання заборгованості є підвищення тарифів на газ

За останні два роки сума боргу за спожиті житлово-комунальні послуги збільшилася вдвічі і на сьогоднішній день становить 32,3 млрд грн. Причиною різкого зростання є підвищення тарифів на газ, яке відбувається останні три роки. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

Для порівняння, у 2015 році сума комунального боргу населення становила 8,8 млрд грн, за 2016 стрибнула до 29 млрд грн, а минулого року ще більше зросла з початком сезону опалення.

«Три чверті заборгованості пов’язане саме з вартістю газу. Підняття його вартості, яке відбулося в 2015 році, є непідйомним для населення. І ці дані підтверджують прогнози, які робили експерти два роки тому», - сказав Сергієнко.

Він також додав, що після майбутнього зростання тарифів на газ, яке має відбутися 1 квітня цього року, сума боргу за житлово-комунальні послуги може вирости ще у двічі.

Так, згідно з прогнозами, для кінцевого споживача ціна газу збільшиться на 15%: з нинішніх 6 958 гривень/тис. куб. м до 7 999 гривень/тис. куб. м.

Дивіться запис прес-конференції:

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