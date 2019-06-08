Конфлікт на «Барабашово»: З'явилося відео, як стріляли по людях



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7 червня в Харкові постраждало дев'ятеро осіб, крім того, був сильно побитий журналіст місцевого телеканалу

У соціальних мережах з'явилося відео, як під час конфлікту на території торгового центру «Барабашово» відкрили вогнепальний вогонь з пістолета по людях

Як видно на відео, під час конфлікту використовувалися спецзасоби, зокрема, балончики з газом і вогнепальну зброю.

Як раніше повідомляли ЗМІ, 7 червня стався силовий конфлікт, в ході якого постраждало дев'ятеро осіб, крім того, був сильно побитий журналіст місцевого телеканалу Вадим Макарюк, після чого у потерпілого стався крововилив у мозок. Він у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії лікарні невідкладної допомоги. Про це повідомила журналістка «Вістей» Анна Черненко на своїй сторінці в Facebook.

Нацполіція порушила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомила адміністрація ТЦ «Барабашово» вчора, 7 червня, стався силовий конфлікт між представниками «Національного корпусу» і підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.

«Конфлікт стався вдень, група бійців «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію», - зазначає прес-служба торгового центру.

Як стверджує адміністрація ТЦ представники «Нацкорпусу» не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше вони почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО із застосуванням арматури, тупих і колючих предметів.