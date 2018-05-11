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    Конфуз на «Євробаченні-2018» : під час виступу учасниці зник звук

    • Сьогодні, 00:45
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    Співачка виконувала свою конкурсну композицію, коли раптово зникла музика

    Під час виступу учасниці зі Словенії Леі Сірк у другому півфіналі  «Євробачення-2018» зникла музика.

    Конфуз стався у другому півфіналі  «Євробачення-2018» під час виступу учасниці зі Словенії Леі Сірк із піснею Hvala, ne!.

    Співачка виконувала свою конкурсну композицію, коли раптово зникла музика.

    Однак дівчина не розгубилася і продовжила говорити з публікою зі сцени.

    «Музику, будь ласка!» – сказала вона.

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) і країна-господиня конкурсу Португалія.

    Гранд-фінал Євробачення 2018, в ході якого визначиться переможець, відбудеться в цю суботу, 12 травня. 

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Євробачення музика Фінляндія
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