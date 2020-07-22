Конгрес США підтримав розширення санкцій проти «Північного потоку-2»



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Законопроект про оборонний бюджет США підтримали 295 конгресменів, 125 виступили проти

Проект оборонного бюджету ще повинен бути схвалений Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом

Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету країни на наступний фінансовий рік, який розпочнеться з 1 жовтня, на суму 740,5 млрд доларів. Законопроект підтримали 295 конгресменів, 125 виступили проти.

Трансляція голосування велася на сайті Палати представників.

У бюджеті пропонується посилити вже існуючі санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Зокрема, проект передбачає санкції за «сприяння продажу, оренди або надання» трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, «надання страхування і перестрахування», а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Також бюджетний проект передбачає створення фонду в 3,6 млрд доларів для боротьби з Китаєм в Індійсько-Тихоокеанському регіоні і виділення 1 млрд доларів на допомогу Пентагону у забезпеченні готовності до пандемії в умовах коронавірусної кризи.

Крім того, бюджетний проект передбачає виділення майже 3,8 млрд доларів на програму «Європейська ініціатива стримування», спрямовану на стримування Росії.

Як наголошується в документі, Україна в наступному фінансовому році по військовій лінії від США може отримати 250 млн доларів.

Законопроект також містить положення, спрямовані на те, щоб заборонити президенту США Дональду Трампу скорочувати чисельність американських військових в Німеччині і Афганістані, а також обмежують використання коштів з військового бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Проект оборонного бюджету ще повинен бути схвалений Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом.

Як відомо, ЄС стурбований наміром США розширити санкції щодо «Північного потоку-2».

16 липня державний секретар США Майк Помпео анонсував запровадження додаткових санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Він звернувся до європейських компаній, які працюють над цими проектами, та попередив, що вони ризикують потрапити під обмеження у рамках закону CAATSA (Закон «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій»).

Нагадаємо, Німеччина розкритикувала санкції США проти «Північного потоку-2».