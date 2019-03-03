Національн дружини пікетували дім Гладковського



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Активісти прийшли до будинку скандального сина першого заступника секретаря РНБО

Близько тисячі активістів Національних дружин знову прийшли пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського, який разом з батьком фігурує у розслідуванні про розкрадання української оборонної промисловості. Про це повідомляє ТСН.

Поблизу будинку чергували правоохоронці, однак вони не втручалися. Тим часом активісти підірвали поблизу будинку кілька петард, обклеїли паркан листівками, а над центральним входом залишили напис фарбою «Мародер».

На в'їзді до смт Козин, де і розташований будинок, були кілька десятків автозаків з правоохоронцями. Проте вони також не перешкоджали руху активістів

За декілька годин до цього Олег Гладковський заявив, що радикальні організації планують здійснити штурм будинку його сина Ігоря Гладковського.

26 лютого будинок Гладковського активісти обстріляли салютами і закидали петардами. А також намалювали символічну «дорогу кров» перед садибою і запалили файєри, від яких загорілася калюжа червоної фарби.

Нагадаємо, 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців негайно вийти і проінформувати суспільство щодо інформації в пресі довкола «Укроборонпрому».