Антикорупційний суд закрив справу щодо недостовірного декларування екснардепа

За інформацією активістів, ВАКС закрив справу проти ексдепутата Максима Полякова

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) закрив чергове кримінальне провадження за фактом недостовірного декларування щодо народного депутата восьмого скликання.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Як зазначили в суді, колишнього нардепа звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Через рішення Конституційного суду було закрито провадження за статтею 366-1.

«ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – ред)», – додали в пресслужбі суду.

Водночас Центр протидії корупції повідомив у Телеграмі, що ВАКС закрив справу проти ексдепутата Максима Полякова в частині декларування ним неправдивих відомостей у декларації.

«Пояснимо: у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі «Київ», хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Аж ось частину щодо декларації закрили», – стверджують у Центрі протидії корупції.

До слова, ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик наполягає на продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування, не зважаючи на скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України.

28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС. Профільний комітет Ради підтримав пропозицію Разумкова, а законопроект Зеленського відмовився розглядати, назвавши його неконституційним.