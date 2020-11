Американське видання пропонує Байдену накласти санкції на суддів КСУ. Команда демократа це ретвітнула

«Володимир Зеленський – один з перших іноземних лідерів, які привітали обраного президента Джо Байдена, і це не дивно...Президент Трамп несправедливо переслідував українського президента, вимагаючи розпочати нічим невмотивоване розслідування Байдена у 2019 році, одночасно затримавши військову допомогу США», – говориться у матеріалі.

Видання вважає, що Байден був одним з найкращих американських друзів України, відвідав країну п'ять разів за часів свого віцепрезидентства. Також Байден рішуче виступив на боці Києва під час розпалу російської агресії проти України.

Журналісти наголошують, що зараз Зеленський потребує підтримки Вашингтону через скандальне рішення Конституційного суду, яке «обмежує ключові реформи в Україні».

Редакція вважає, що нова адміністрація Байдена мала б зробити кілька кроків «для посилення Зеленського», запровадити санкції проти суддів Конституційного суду, причетних до скасування е-декларування.

У свою чергу, Мін'юст США міг би відновити зусилля щодо розслідування справ про кримінальне переслідування проти ключових українських олігархів, зокрема Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які, на думку видання, брали участь у блокуванні реформ та просуванні інтересів РФ в Україні.

«Для Байдена буде вкрай важливо реанімувати політичний союз між Вашингтоном та Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, але був майже зруйнований Трампом. Попри те, що його спонукали відновити військову допомогу Україні, Трамп продовжував дотримуватися постулатів російської пропаганди про те, що саме Україна, а не режим Володимира Путіна, втручався у вибори в США у 2016 році. Трамп ніколи не запрошував Зеленського до Вашингтона. Виправлення цього недолугого курсу має бути однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена», – підсумували у WP.

Цікаво, що матеріал газети ретвітнув один з ключових зовнішньополітичних радників Байдена Майкл Карпентер.

Vested interests and pro-Russian oligarchs are stronger now than at any point since 2014. The US has foreign policy tools to incentivize a course correction, but it's really up to Ukrainians to make the changes to their personnel/institutions. https://t.co/KlQnMSstkI