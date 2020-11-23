Офіс президента: Ми точно не будемо «спускати на гальмах» скандальну ситуацію з КСУ

Михайло Подоляк: Будемо пропонувати суспільству свої рішення виходу з кризи

Якщо Верховна Рада не зможе запропонувати рішення виходу з кризи, Офіс президента візьме ініціативу в свої руки

Офіс президента не буде «спускати на гальмах» історію зі скандальним рішенням Конституційного суду відмінити е-декларування. України (КСУ). Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Бабель.

«Ми точно не будемо спускати на гальмах, але є процедурні питання. Є досить жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони повинні пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливість цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству», – заявив Подоляк.

28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС. Профільний комітет Ради підтримав пропозицію Разумкова, а законопроект Зеленського відмовився розглядати, назвавши його неконституційним.