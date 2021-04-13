Санду двічі намагалася зв'язатися з Зеленським через викрадення Чауса

ЗМІ дізналися про ноту Молдови на адресу України

Міністерство закордонних справ Молдови направило посольству України в Кишиневі ноту в зв'язку зі справою про викрадення українського екс-судді Миколи Чауса. Про це пише видання newsmaker.

Молдовська сторона, зокрема, попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе української дипмісії і дозволити обшукати його автомобіль. Це випливає з доповідної записки посла України Марка Шевченка до Києва. У документі посол також повідомляє, що президент Молдови Майя Санду несе іміджеві втрати через ситуацію, що склалася, і що вона двічі намагалася зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським.

Доповідну записку посла України в Молдові Марко Шевченко, спрямовану в МЗС України, виданню передав лідер «Нашої партії» Ренато Усатий. Політик відмовився назвати джерело, яке передало йому документ, але зазначив, що джерело це – надійне.

У доповідній записці посла йдеться, що 9 квітня він зустрівся в будівлі МЗСЄІ з держсекретарем міністерства закордонних справ Молдови Думітру Соколаном, який передав йому ноту з проханням про зняття дипломатичного імунітету з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка з метою «кримінального переслідування та притягнення до відповідальності».

У ноті також запитується дозвіл на проведення обшуку і пошуку доказів в автомобілі посольства, закріпленому за Сметанюком.

Посол також повідомляє у доповідній записці, що молдовський держсекретар повідомив його про те, що президент Молдови Майя Санду кілька разів намагалася зв'язатися з президентом України Володимиром Зеленським, але «це не вдалося не з вини молдовської сторони».

Також, за словами посла, телефонна розмова в.о. прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Аурелія Чоко з главою українського МЗС Дмитром Кулебою дали молдовській стороні підстави вважати, що «викрадення громадянина України Чауса було скоєно зловмисниками, а не представниками державних органів України».

У записці також зазначено, що молдовська сторона не має наміру повідомляти ЗМІ про ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет зі Сметанюка.

За словами посла, сторони сходяться на думці про необхідність почати роботу в рамках спільної міждержавної комісії з розслідування обставин викрадення Чауса, а українська сторона підтверджує своє бажання з'ясувати обставини події та встановити місцезнаходження Чауса.

Шевченко зазначає, що неофіційно відзначив на зустрічі з Соколаном попередню готовність організувати на території посольства зустріч Сметанюка з молдовськими представниками, але отримання ноти змінює ситуацію, і він змушений звернутися за інструкціями до Києва.

У записці посол також повідомляє про те, що в молдовському парламенті створена робоча група з розслідування викрадення Чауса, і зазначає, що «очікується, що підсумком роботи цієї комісії стане зняття з посади нинішнього директора СІБ і перепідпорядкування відомства парламенту» (зараз СІБ підзвітний президенту) .

Посол України відзначає, що найбільші репутаційні та рейтингові втрати від ситуації, що склалася, несе Майя Санду, у якій немає можливості вплинути на «позицію органів виконавчої влади, прокуратури та правоохоронних органів, які продовжують перебувати під контролем призначенців [екс-президента] Додона і залишаються під впливом російських чиновників».

«Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду і їх російський куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію по відношенню до України», – пише Шевченко.

Шевченко пропонує своєму керівництву негайно повідомити молдовську сторону про те, хто буде представляти Україну в спільній міждержавній комісії (робочій групі), і провести її перше засідання в Києві або Кишиневі. Потім він пропонує дати офіційну відповідь на ноту про зняття імунітету з Сметанюка, який перебуває на службі в дипмісії з 9 квітня 2017 року, і термін його повноважень закінчується 3 травня 2021 року.

Посол також пропонує «для поліпшення політичних позицій Майї Санду в її протистоянні з проросійськими силами в Молдові» найближчим часом провести коротку телефонну розмова президентів Молдови та України, в ході якого підтвердити позицію, озвучену в розмові Чоко і Кулеби, і встановити дату засідання спільної робочої групи, повідомивши про це пресу.

Видання звернулося до пресслужби МЗСЄІ з питанням про те, чи направляла молдовська влада ноту з проханням про зняття імунітету з військового аташе посольства України.

Глава пресслужби МЗСЄІ Даніел Воде зазначив, що відомство поки утримується від коментарів з цього приводу. При цьому він нагадав, що розслідуванням обставин викрадення Миколи Чауса зараз займається прокуратура.

NM також звернувся за коментарем до посольства України в Молдові. У посольстві попросили направити їм письмовий запит.

В отриманому пізніше відповіді МЗС України на запит NM йдеться, що єдина офіційна інформація, яку у відомстві «на сьогоднішній день можуть поширити серед ЗМІ», – це пресреліз про телефонну розмову глав МЗС Дмитра Кулеби і Ауреліу Чоко.

У релізі, нагадаємо, йдеться про те, що «Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу». «Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені в подальшому поглибленні українсько-молдавської співпраці, а й мають на меті зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови», – наголошується в релізі українського МЗС.

Правоохоронні органи і спецслужби Молдови розслідують обставини скандального зникнення українського судді Миколи Чауса. У суботу, 3 квітня, його викрали в Кишиневі троє невідомих. Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв.

Глава МВС Молдови Павел Войко 5 квітня повідомив, що підрозділи відомства проводять розслідування, і їм уже вдалося встановити особи деяких учасників викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного. За його словами, викрадення здійснили іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.

З 2017 року Чаус переховувався в Молдові, намагався отримати тут притулок, а Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.